عودة الدراسة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة قد أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر، وسخّرت إمكاناتها البشرية والمادية لاستقبال عودة الطلاب والطالبات.
وفي محافظة ينبع شاركت القيادات التعليمية تتابع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا حيث شارك مدير التعليم بمحافظة ينبع طلاب المدارس فرحة العودة لمقاعد الدراسة في أول يوم دراسي، فيما نفذت شعبة مرور محافظة ينبع الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في ينبع وتطبيق الخطة المرورية تحت شعار سلامتهم أولويتنا.
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