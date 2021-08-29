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عودة الدراسة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شهدت مدارس تعليم منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها للبنين والبنات للمرحلة المتوسطة والثانوية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ليعود 350 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة، بعد انقطاع دام لأكثر من 18شهرًا.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة قد أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر، وسخّرت إمكاناتها البشرية والمادية لاستقبال عودة الطلاب والطالبات.

وفي محافظة ينبع شاركت القيادات التعليمية تتابع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس ⁧‫‬⁩ حيث شارك مدير التعليم بمحافظة ينبع‬⁩ طلاب المدارس فرحة العودة لمقاعد الدراسة في أول يوم دراسي، فيما نفذت شعبة مرور محافظة ينبع الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في ينبع وتطبيق الخطة المرورية تحت شعار ⁧‫سلامتهم أولويتنا.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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