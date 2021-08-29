شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يبحث التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام