رصد بقعة كبيرة على سطح الشمس تنتج توهجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الجمعية الفلكية بجدة صباح أمس نشاط البقعة الكبيرة الموجودة على سطح الشمس، التي تم رصدها في وقت سابق، وذلك بحسب البيانات، حيث تنتج توهجات من الفئة (C) في الوقت الحالي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة «عند حدوث أي انفجار في هذه البقعة سيؤدي ذلك لحدوث نشاط جيومغناطيسي، لأن تلك البقعة لا تزال تقريبا في اتجاه مباشر مع كوكبنا، وإن البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة موقتة على سطح الشمس، الذي يسمى «الفوتوسفير» أو كرة الضوء، وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها، بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس».

وأفاد بأن هذه البقع تتشكل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري)، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة، ويمكن أن تبقى البقع من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، ولكنها في النهاية تنحل.

وأشار إلى أنه يمكن رصد حجم هذه البقعة الشمسية بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة لتنتج توهجات ما بين متوسطة إلى قوية خلال الساعات والأيام المقبلة.