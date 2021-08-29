إمهال أصحاب الأراضي الفضاء مدة أسبوع لتسويرها

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وأكدت الأمانة ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوث البصري الذي قد تسببه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة إصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان.
وشددت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبب في إيذاء الأهالي، مؤكدة تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عدد من الفرق الميدانية المزودة بالعمالة والمعدات لتمشيط الأحياء السكنية، وتنفيذ الأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة كافة الظواهر السلبية، وفرض الغرامات على المخالفين.
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