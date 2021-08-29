شكرا لقرائتكم خبر حملات لتحسين المشهد الحضري وإزالة مصادر التلوث بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة، من خلال تنفيذ العديد من الحملات لتحسين المشهد الحضري وإزالة مصادر التلوث التي قد تؤثر على مستقبل المنطقة ومجتمعها، رصدت شركة السودة للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة -، مصادر التشوه البصري وغير البصري، وإزالة التلوثات ومصادرها، بالتعاون مع أمانة منطقة عسير، وذلك في إطار تهيئة منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع وحماية البيئة الطبيعية الجاذبة للاستثمارات.

وشملت عمليات الرصد الطرق الرئيسة في المرحلة الأولى وهي طريق أبها السودة 214، وطريق طبب 2520، وطريق عقبة الصماء 2442، وطريق رجال ألمع الرئيس 211، حيث عملت الشركة على استكمال رصد مواقع ومصادر التشوه بأنواعها ومسبباتها وبحث طرق معالجتها تمهيدا للمرحلة القادمة التي تشمل معالجة مصادر التشوه وتحسين المشهد الحضري.

وتسعى شركة السودة للتطوير إلى رفع مستوى جودة الحياة داخل حدود المشروع، إذ يعد تحسين المشهد الحضري ركيزة أساسية من ركائز جودة الحياة، من خلال وضع الممكنات النظامية للحفاظ على البيئة، وتطوير « أنظمة الكود العمراني» في منطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 627 كم².

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التعاون مع شركة السودة للتطوير في إزالة مصادر التشوه البصري، يأتي ضمن إطار مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق إنجاز عال ضمن الأهداف والمرتكزات المحددة في الخطة الموضوعة مسبقا.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني إلى أن الشركة منذ إطلاقها تعمل على منع أي مسببات للتشوه البصري بالتعاون مع أمانة منطقة عسير للقضاء على مصادر التلوث البصري، بهدف تحسين المشهد الحضري داخل حدود المشروع ورفع جودة الحياة وإيجاد بيئة جاذبة لتصبح وجهتنا وجهة سياحية جبلية عالمية.

عمليات الرصد شملت الطرق الرئيسة:

