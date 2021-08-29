تزايد فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتزايد فرصة هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق خلال الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع. وقال في أحدث تنبيه «إنه من المرجح ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتبارا من الغد حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران».



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