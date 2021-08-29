شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 10 أطنان مواد غذائية فاسدة بسوق عشوائي في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات بالتعاون مع الجهات الأمنية 10 أطنان من الخضراوات والأسماك واللحوم الفاسدة غير المستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين.

وكثفت الأمانة جهودها في مجال مراقبة الأسواق العشوائية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك خلال الجولات الرقابية للفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية نفذت حملاتها التفتيشية المشتركة على سوق الخالدية العشوائي نتجت عنها؛ مصادرة الخضراوات والأسماك واللحوم الفاسدة غير المستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث صودرت وأتلفت في الموقع نفسه.

وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية ومراقبة الظواهر السلبية المتمثلة في البيع في الطرقات، لما لها من أضرار جسيمة نتيجة بيع المواد الغذائية المكشوفة في بيئة غير مناسبة ومفتقرة إلى الاشتراطات الصحية اللازمة، وأنها تعمل بجهد كبير للحد من التجاوزات من خلال تكثيف الجولات الرقابية اليومية وتأمين الأجواء الصحية الآمنة.

من جهة أخرى رفعت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي 1883 سيارة تالفة وهياكل مهملة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة في أحياء وميادين مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى رفع 1006 سيارات تالفة في الأحياء والشوارع الرئيسة، بعد انتهاء المهلة المحددة، إضافة إلى 877 سيارة جرى نقلها من قبل ملاكها، امتثالا لتعليمات الأمانة.

وفي السياق نفسه أزالت الأمانة 147 صبة خرسانية مشوهة للمنظر العام في الطرق الرئيسة، وذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري للعاصمة المقدسة، بمشاركة الإدارة العامة للخدمات.

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