«البحر الأحمر» تؤهل 500 شاب وفتاة لنيل الدبلوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير أمس اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتقديم برامج دعم تدريبية موجهة للكوادر الوطنية البشرية، التي ستؤهلهم لنيل درجة (الدبلوم) في عامين وثلاثة أشهر، وتستهدف 500 شاب وشابة من السعوديين للعمل في أكثر الوجهات السياحية المتجددة والواعدة في العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن البرامج تشمل الفندقة، وخدمات المطار، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، إضافة إلى خدمات الطاقة المتجددة، مبينا أن الاتفاقية تحقق دعم المواهب السعودية المحلية للحصول على وظائف تلبي تطلعاتهم وإتاحة الفرصة لهم بعد تدريبهم وتمكينهم لبناء هذه المنظومة العالمية واستدامتها.

وأشار إلى أنه، وقعت مذكرة تفاهم بين شركة البحر الأحمر للتطوير وصندوق تنمية الموارد البشرية للتعاون في مبادرات مستقبلية لدعم تطوير رأس المال البشري الوطني، مؤكدا أن الشركة تفخر بنجاحها في بناء قوة عاملة تشكل أكثر من 50% من أبناء وبنات المجتمع المحلي.