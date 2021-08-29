شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر» تؤهل 500 شاب وفتاة لنيل الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن البرامج تشمل الفندقة، وخدمات المطار، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، إضافة إلى خدمات الطاقة المتجددة، مبينا أن الاتفاقية تحقق دعم المواهب السعودية المحلية للحصول على وظائف تلبي تطلعاتهم وإتاحة الفرصة لهم بعد تدريبهم وتمكينهم لبناء هذه المنظومة العالمية واستدامتها.
وأشار إلى أنه، وقعت مذكرة تفاهم بين شركة البحر الأحمر للتطوير وصندوق تنمية الموارد البشرية للتعاون في مبادرات مستقبلية لدعم تطوير رأس المال البشري الوطني، مؤكدا أن الشركة تفخر بنجاحها في بناء قوة عاملة تشكل أكثر من 50% من أبناء وبنات المجتمع المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر «البحر الأحمر» تؤهل 500 شاب وفتاة لنيل الدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.