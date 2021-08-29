شكرا لقرائتكم خبر معرض الثقافة العدلية يقدم 250 ألف معلومة متنوعة في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في مدينة أبها، الذي استهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح طريقة الاستفادة من الخدمات الالكترونية، إضافة إلى نشر الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وبينت الوزارة أنه استفاد من المعرض نحو 24 ألف مستفيد ومستفيدة، وقدم 250 ألف معلومة عدلية متنوعة، ويأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وقامت على المعرض مجموعة من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، عملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالا كبيرا، واستفاد منها أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

منصات اشتمل عليها المعرض:

