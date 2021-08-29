معرض الثقافة العدلية يقدم 250 ألف معلومة متنوعة في أبها

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وبينت الوزارة أنه استفاد من المعرض نحو 24 ألف مستفيد ومستفيدة، وقدم 250 ألف معلومة عدلية متنوعة، ويأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وقامت على المعرض مجموعة من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، عملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.
يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالا كبيرا، واستفاد منها أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.
منصات اشتمل عليها المعرض:
- الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة
- الأنظمة لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة
- ناجز التي تستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية وكيفية الاستفادة منها
- منصة الطفل التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه
- منصة القضاء المتخصص التي تقدم عرضا شاملا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها وخاصة المحاكم العمالية
- منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي
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