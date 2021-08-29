شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: تبديل اللقاحات آمن وفعال.. ومنحنى إيجابي للحالات المؤكدة والحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تبديل اللقاحات آمن وفعال، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنه يعطي تنشيطا مناعيا أفضل، حاثا على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة تحورات فيروس كورونا ، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وتحقيق المناعة المجتمعية، مشيرا إلى أنه يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد «إن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجها إيجابيا، وإن نزول النسب المئوية إلى مستوى 85% يعد أمرا مبشرا.

وأبان أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 36016783 جرعة معطاة في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ 587 مركزا.

جولات رقابية

من جهته أكد آل حماد متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقار العمل في القطاع الخاص، مبينا أن هناك نسبة ممن بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفذت منذ بداية عام 2021 م حتى 22 أغسطس جولات رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وإيجاد بيئة عمل آمنة وصحية، نتج عنها الوقوف على 735000 منشأة.

وفيما يخص نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص أشار آل حماد إلى أن نسبة المحصنين من موظفي وموظفات القطاع العام تشكل 97% من إجمالي عدد الموظفين، فيما تشكل نسبة المحصنين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص 96% من إجمالي عدد العاملين، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة المحصنين في القطاعين العام والخاص يشير إلى ازدياد نسبة الوعي بين الموظفين والموظفات، وارتفاع نسبة الأمان الصحي في بيئة العمل.

نظام العمل

ودعا الجميع إلى الإسراع في المبادرة بالحصول على لقاح كورونا حفظا لسلامة الجميع من هذا الوباء، وأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى بعد الحصول على جرعتين من اللقاح.

وأهاب بالجميع استقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مصادرها الرسمية، حاثا على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في جانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعلى أي مخالفة تخص نظام العمل عبر تطبيق معا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن العمل -عن بعد- لا يزال مستمرا ويعد من الأساليب الجديدة والحديثة الذي أثبت نجاحه وفعاليته خلال مدة الجائحة، ومكنت الوزارة الجهات الحكومية من الاستفادة من هذا النمط من خلال تحديد النسبة التي تراها مناسبة على ألا تتجاوز هذه النسبة 25%.

أرقام كورونا في المملكة:

