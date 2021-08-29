شكرا لقرائتكم خبر مخالفة الوقوف الخاطئ بمطار جدة 6 أضعاف خارجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشكا عدد من مرتادي المطار خلال الأيام الماضية مما وصفوه بالمبالغة في قيمة المخالفات ورفعوا تظلمات وشكاوى للجهة المختصة، فيما تلقت «مكة» شكاوى واستفسارات أكد مقدموها أن قيمة المخالفات مبالغ فيها وتفوق قيمة الوقوف في الخارج والبالغة 100 ريال.
من جهتها أحالت الصحيفة الاستفسارات حول المخالفات واللائحة المستند عليها من قبل الشركة المشغلة للمواقف إلى إدارة المطار التي أحالت بدورها الاستفسارات إلى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، والذي طلب كتابة الاستفسارات وإرسالها عبر البريد الالكتروني والتواصل مع أحد موظفي الإعلام في إدارته الذي أكد بدوره استلام الاستفسارات وطلب العودة مجددا للمتحدث الرسمي والذي أفاد بإرسال الاستفسارات للجهة المختصة قبل 10 أيام، وأشار إلى عدم وصول أي رد من الإدارة المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مخالفة الوقوف الخاطئ بمطار جدة 6 أضعاف خارجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.