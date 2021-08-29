شكرا لقرائتكم خبر مخالفة الوقوف الخاطئ بمطار جدة 6 أضعاف خارجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفوق مخالفة الوقوف الخاطئ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والمحددة بـ 670 ريالا، قيمة المخالفة المقررة من قبل المرور في مواقع خارج المطار بنحو 6.7 أضعاف.

وشكا عدد من مرتادي المطار خلال الأيام الماضية مما وصفوه بالمبالغة في قيمة المخالفات ورفعوا تظلمات وشكاوى للجهة المختصة، فيما تلقت «مكة» شكاوى واستفسارات أكد مقدموها أن قيمة المخالفات مبالغ فيها وتفوق قيمة الوقوف في الخارج والبالغة 100 ريال.

من جهتها أحالت الصحيفة الاستفسارات حول المخالفات واللائحة المستند عليها من قبل الشركة المشغلة للمواقف إلى إدارة المطار التي أحالت بدورها الاستفسارات إلى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، والذي طلب كتابة الاستفسارات وإرسالها عبر البريد الالكتروني والتواصل مع أحد موظفي الإعلام في إدارته الذي أكد بدوره استلام الاستفسارات وطلب العودة مجددا للمتحدث الرسمي والذي أفاد بإرسال الاستفسارات للجهة المختصة قبل 10 أيام، وأشار إلى عدم وصول أي رد من الإدارة المعنية.