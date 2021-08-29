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انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - "تبون" وقع مرسوماً بإجرائها

وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).

وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:46 PM

"تبون" وقع مرسوماً بإجرائها

انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).

وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

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، انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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