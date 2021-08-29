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محمد بن مسعود - الدمام - استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 2 - 1 على ضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.
وتقدم الفريق الكتالوني مبكرًا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز، عادل النتيجة لخيتافي، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي، هدف الفوز لـ"البارسا" في الدقيقة 30.
ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7 بينما بقي خيتافي من دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليًا.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:54 PMعاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة
استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 2 - 1 على ضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.
وتقدم الفريق الكتالوني مبكرًا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز، عادل النتيجة لخيتافي، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي، هدف الفوز لـ"البارسا" في الدقيقة 30.
ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7 بينما بقي خيتافي من دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليًا.
، عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة ،
المصدر : الخليج 365
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