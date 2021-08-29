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وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).
وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-29
وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).
وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:46 PM
"تبون" وقع مرسوماً بإجرائها
وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).
وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
، انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر ،
المصدر : الخليج 365
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