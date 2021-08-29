، "عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية ،

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أكد الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن وجود حالات كورونا متفرقة بين الطلاب والكادر التعليمي أمرٌ متوقَّع، ويجب التعامل معه باتزان وواقعية؛ فالإجراءات المتبعة مبنية على أفضل الممارسات.
وتفصيلاً، بيَّن الدكتور عبدالله عسيري أن الدراسة الحضورية حفظٌ للصحة العقلية والجسدية لأبنائنا وبناتنا، ويجب الحفاظ على هذا المكتسب بكل ما أوتينا من قوة.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:36 PM
قال إن الدراسة الحضورية حفظٌ للصحة العقلية والجسدية لأبنائنا وبناتنا"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية
أكد الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن وجود حالات كورونا متفرقة بين الطلاب والكادر التعليمي أمرٌ متوقَّع، ويجب التعامل معه باتزان وواقعية؛ فالإجراءات المتبعة مبنية على أفضل الممارسات.
وتفصيلاً، بيَّن الدكتور عبدالله عسيري أن الدراسة الحضورية حفظٌ للصحة العقلية والجسدية لأبنائنا وبناتنا، ويجب الحفاظ على هذا المكتسب بكل ما أوتينا من قوة.
، "عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية ،
المصدر : الخليج 365
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