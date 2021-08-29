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رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

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محمد بن مسعود - الدمام - وقف على الآليات المتبعة لدخول الحرم الجامعي وتطبيق الاحترازات الوقائية

تفقد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي اليوم سير عملية استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول من العام الدراسي 1443هـ، ووقف على الإجراءات المتبعة للدخول للحرم الجامعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المبلغة من قِبل ‫وزارة الصحة و‫وزارة التعليم بشأن استقبال الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، تجول اليوبي على مقرات الكليات ومباني طلاب السنة التحضيرية وأقسام شطر الطالبات، واستمع لشروحات من عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التحضيرات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع العام الدراسي الجديد، إذ وجه بالمتابعة المستمرة لضمان تطبيق جميع الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية لسلامة الطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات خلال رحلتهم التعليمية.

وأعدت الجامعة منذ وقت مبكر خططًا وبروتوكولات عبر دليل العودة الحضورية للدراسة شمل جميع الفئات، كما قامت بتسخير كل منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ورسائل (SMS ) للطلاب والطالبات للتوعية بالإجراءات المتبعة لاستقبال الطلاب والطالبات بعد عودتهم حضوريًا لمقاعد الدراسة، وكذلك الطلبة المستجدين للفصل الحالي، كما خصصت عدة لجان قامت بالإعداد والتجهيز لاستقبالهم واستئناف العملية التعليمية الحضورية بعد توقف دام لعام ونصف العام منذ تفشي عدوى فيروس في شهر مارس من عام 2020م.

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:16 PM

وقف على الآليات المتبعة لدخول الحرم الجامعي وتطبيق الاحترازات الوقائية

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا
عبدالله الراجحي

تفقد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي اليوم سير عملية استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول من العام الدراسي 1443هـ، ووقف على الإجراءات المتبعة للدخول للحرم الجامعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المبلغة من قِبل ‫وزارة الصحة و‫وزارة التعليم بشأن استقبال الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، تجول اليوبي على مقرات الكليات ومباني طلاب السنة التحضيرية وأقسام شطر الطالبات، واستمع لشروحات من عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التحضيرات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع العام الدراسي الجديد، إذ وجه بالمتابعة المستمرة لضمان تطبيق جميع الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية لسلامة الطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات خلال رحلتهم التعليمية.

وأعدت الجامعة منذ وقت مبكر خططًا وبروتوكولات عبر دليل العودة الحضورية للدراسة شمل جميع الفئات، كما قامت بتسخير كل منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ورسائل (SMS ) للطلاب والطالبات للتوعية بالإجراءات المتبعة لاستقبال الطلاب والطالبات بعد عودتهم حضوريًا لمقاعد الدراسة، وكذلك الطلبة المستجدين للفصل الحالي، كما خصصت عدة لجان قامت بالإعداد والتجهيز لاستقبالهم واستئناف العملية التعليمية الحضورية بعد توقف دام لعام ونصف العام منذ تفشي عدوى فيروس كورونا في شهر مارس من عام 2020م.

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، رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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