السعودية | الإطاحة بـ 4 مقيمين زوروا فحوصات كورونا في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 25 ثانية - 9:41 مساءً, 29 أغسطس 2021 م

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن ضبط عصابة من 3 مقيمين ومقيمة في الرياض يقومون بعمليات تزوير تقارير طبية تشمل فحوصات كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على “تويتر”: “ضبط ثلاثة مقيمين ومقيمة في مدينة الرياض لقيامهم بعمليات تزوير تقارير طبية تشمل فحوصات كورونا (كوفيد-19) وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقهم”.