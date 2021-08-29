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انتعاش كبير في سوق السيارات بـ السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

انتعاش كبير في سوق السيارات بـ السعودية

لا زالت تويوتا متصدرة العلامات التجارية 

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة focus To Move إن سوق السيارات في السعودية قد شهد نموًا في يونيو 2021، وتجاوز مستويات ما قبل الوباء بنسبة 37.4%.

وكشفت بيانات الوكالة الأمريكية المتخصصة في أبحاث السيارات، أن سوق السيارات السعودي حقق قفزات على أساس سنوي، وسجّلت المبيعات 291383 سيارة في النصف الأول من العام الجاري.

وكالة أمريكية انتعاش كبير في سوق السيارات بـ السعودية

أداء العلامات التجارية في السعودية

ومن حيث العلامة التجارية مازالت تويوتا في صدارة قائمة المتصدرين في المملكة بحصة سوقية تبلغ 27.1%، وقد ربح سهم تويوتا المتصدر 10.2%، وتليها هيونداي التي نمت بنسبة 7%، في حين سجّلت شيفروليه أسوأ أداء، حيث انخفضت بنسبة 16.3%.

وبسبب انتشار جائحة (كوفيد-19)، انخفضت المبيعات في عام 2020، وفي الواقع، تم بيع 469،593 وحدة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2019.

وكالة أمريكية انتعاش كبير في سوق السيارات بـ السعودية

أما في عام 2021، بدأ العام ثابتًا بالنسبة للسوق السعودي، وتم بيع 140655 وحدة في الربع الأول، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.1 % في المبيعات مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وفي الربع الثاني، بدأت المبيعات في النمو مرة أخرى، مسجلة زيادة بنسبة 33% في المبيعات حيث تم بيع 150728 وحدة.

وكالة أمريكية انتعاش كبير في سوق السيارات بـ السعودية
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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