سكني: الدعم مستمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد برنامج سكني على ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الدعم عن المستفيدين.

وقال سكني ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر: إنه لن يتم وقف الدعم عن المستفيدين، ويمكن التقديم على منتجات برنامج سكني من خلال المنصة أو تطبيق سكني.

نجاحات البرنامج:

وأعلن برنامج سكني في وقت سابق عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشاريع مدينة الرياض السكنية للوحدات تحت الإنشاء إلى 93% في بعض المشاريع، فيما وصلت نسب الإنجاز في بعض المشاريع إلى 100%، وبدأ تسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قبل المطورين العقاريين للمشاريع، ضمن جهود برنامج “سكني” لتمكين مستفيديه من الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030.

مشروع عمائر الجوهرة:

وأوضح “سكني” أن مشروع “عمائر الجوهرة” الواقع في ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض- تطورها بالكامل الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع عدد من المطورين- وصلت نسبة الإنجاز فيه 100% ويوفر المشروع 112 وحدة سكنية، فيما سجلت عدد من المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء نسب إنجاز تجاوزت 93%، كان من بينها مشروع “ديار السعد” الذي يوفر 577 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع “معالي عنان” الذي يتيح 440 وحدة سكنية ومشروع “إسكان الرياض1″ الذي يضم 168 وحدة و”دواوين الجزيرة”.

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