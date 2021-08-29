اخبار السعوديه

الفريق الرويلي يناقش التعاون العسكري مع وزير إدارة الاستحواذ الكوري

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم الفريق الرويلي يناقش التعاون العسكري مع وزير إدارة الاستحواذ الكوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

الفريق الرويلي يناقش التعاون العسكري مع وزير إدارة الاستحواذ الكوري

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم بمعالي وزير إدارة برنامج الاستحواذ بجمهورية كوريا الجنوبية إن هو كانغ.

استعراض العلاقات: 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، ومناقشة التعاون العسكري الثنائي بين المملكة العربية وجمهورية كوريا الجنوبية.

الفريق الرويلي يناقش التعاون العسكري مع وزير إدارة الاستحواذ الكوري - متابعات الخليج 365

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية كوريا الجنوبية العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله.

كما حضره من الجانب الكوري الجنوبي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جون يونغ بارك وعدد كبار ضباط إدارة برنامج الاستحواذ بكوريا الجنوبية.

الفريق الرويلي يناقش التعاون العسكري مع وزير إدارة الاستحواذ الكوري - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا