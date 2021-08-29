مدارس الباحة تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت مدارس تعليم منطقة الباحة أمس طلاب وطالبات المتوسطة والثانوية مع عودة الدراسة حضوريا للعام الحالي، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة. ووقف المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني، وعدد مِن المشرفين التربويين على استعدادات مدارس المنطقة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول الدراسية، ومراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة، منوها بدور القيادات التعليمية بنين وبنات والمشرفين والمشرفات، في إنجاح مسيرة العملية التعليمية.



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