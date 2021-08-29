بروتوكولات صحية في مدارس جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، على استعدادات المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول الدراسية، ومراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة، منوها بدور القيادات التعليمية بنين وبنات والمشرفين والمشرفات وتعاون 14 مكتبا تعليميا، في إنجاح مسيرة العملية التعليمية. ودعا لتضافر الجهود واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، متمنيا التوفيق للطلاب والطالبات في بداية عامهم الدراسي الجديد. واستقبلت مدارس تعليم جدة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع عودة الدراسة حضوريا، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة.

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