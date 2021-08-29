شكرا لقرائتكم خبر مدارس تمنع الجوالات.. وأزواج معلمات يفرضون تدريسهن بالنقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب سماح وزارة التعليم للطالبات تحديدا بإحضار الجوالات للمدرسة لتسهيل التحقق من الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا، في جدل واسع بين أولياء الأمور وكوادر التدريس في المدارس، حيث اشترط عدد من أزواج المعلمات، التدريس بحجاب كامل ونقاب في حال بقيت الجوالات بيد الطالبات، في حين تعاملت بعض المدارس مع هذا الأمر بإرسال رسالة لأمهات الطالبات بمنع إحضار الجوالات للمدرسة نهائيا والاكتفاء بتصوير الحالة الصحية للطالبة من تطبيق توكلنا بحيث يمكنها الدخول للمدرسة بالورقة المطبوعة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وتركزت مخاوف أولياء الأمور وكوادر التعليم بالمدارس حول القلق من إساءة استخدام الجوال بما ينتهك خصوصية الطالبات الأخريات أو المعلمات والإداريات بتصويرهن مثلا، وأنه حتى مع توعيتهن بضوابط الاستخدام الأمثل للجوال إلا أن أعمارهن الصغيرة قد تجعلهن غير مدركات لأبعاد مخالفة هذه الضوابط، وذلك بحسب تواصل الصحيفة مع عدد منهم.

واقترحت مديرة إحدى المدارس أنه في حال سمحت بعض المدارس للطالبات بإدخال الجوال فإن التعامل الأمثل معه بعد فحص توكلنا، إغلاقه ووضعه في مكان خاص في مقدمة الفصل بحيث تتحقق المعلمة من وجوده طوال الحصة بعيدا عن متناول يد الطالبة، فيما سحبه من قبل الإدارة وإعادته للطالبة نهاية اليوم سيتسبب في إرباك كبير يحصل في الدخول والخروج.

المخاوف من استخدام الجوال:







انتهاك خصوصية الطالبات الأخريات أو المعلمات والإداريات بتصويرهن.



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