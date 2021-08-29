وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج أمس عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية . ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف إلى التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة الموارد البشرية بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، وبيان الخدمات والخبرات العملية.



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