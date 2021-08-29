وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام

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ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف إلى التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة الموارد البشرية بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، وبيان الخدمات والخبرات العملية.
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