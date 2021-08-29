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أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.
وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".
والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
مقتل جنديين باكستانيين بنيران متشددين من الجانب الأفغاني للحدودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-29
أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.
وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".
والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:18 PM
"الجيش" رد بإنهاء حياة اثنين من المهاجمين
أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.
وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".
والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
، مقتل جنديين باكستانيين بنيران متشددين من الجانب الأفغاني للحدود ،
المصدر : الخليج 365
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