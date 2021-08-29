، شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تستمر الفِرق الرقابية الميدانية لمكتب عمل الخُبر في جولاتها للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل، بمشاركة جهات رقابية، كلٌّ حسب اختصاصه، ضمن لجنة مشتركة من جهات عدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأسفرت الجولة الرقابية التي نُفّذت مساء السبت عن ضبط سبعة وافدين آسيويين متغيبين عن العمل، ومخالفين لنظام العمل والإقامة، بأحد النوادي الصحية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق النادي من قبل ممثلي أمانة المنطقة الشرقية.
وتتخذ كل جهة توجد في الميدان ضمن اللجنة الإجراء النظامي والقانوني الخاص بها بحق المخالفين.
كما تم ضبط مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ضد إحدى المنشآت.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أهمية تثقيف الموظف وصاحب العمل بنظام العمل عبر الجولات الرقابية، مبينًا أن منصات الوزارة توفر المعلومات كافة، إضافة إلى الرقم الموحد للاتصال ١٩٩١ للرد على استفسارات العملاء. مؤكدًا أن "المعلومة حول نظام العمل سهلة الوصول تفاديًا لضبط المخالفات".
وتهدف اللجنة المشتركة إلى قياس مدى امتثال المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة وسلامة التراخيص.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 08:42 PM
اتُّخذ الإجراء النظامي والقانوني بحق المخالفينشاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية
تستمر الفِرق الرقابية الميدانية لمكتب عمل الخُبر في جولاتها للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل، بمشاركة جهات رقابية، كلٌّ حسب اختصاصه، ضمن لجنة مشتركة من جهات عدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأسفرت الجولة الرقابية التي نُفّذت مساء السبت عن ضبط سبعة وافدين آسيويين متغيبين عن العمل، ومخالفين لنظام العمل والإقامة، بأحد النوادي الصحية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق النادي من قبل ممثلي أمانة المنطقة الشرقية.
وتتخذ كل جهة توجد في الميدان ضمن اللجنة الإجراء النظامي والقانوني الخاص بها بحق المخالفين.
كما تم ضبط مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ضد إحدى المنشآت.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أهمية تثقيف الموظف وصاحب العمل بنظام العمل عبر الجولات الرقابية، مبينًا أن منصات الوزارة توفر المعلومات كافة، إضافة إلى الرقم الموحد للاتصال ١٩٩١ للرد على استفسارات العملاء. مؤكدًا أن "المعلومة حول نظام العمل سهلة الوصول تفاديًا لضبط المخالفات".
وتهدف اللجنة المشتركة إلى قياس مدى امتثال المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة وسلامة التراخيص.
، شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.