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لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

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محمد بن مسعود - الدمام - استدعى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، مساء اليوم الأحد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مصطفى زغبة، للانضمام لمعسكر المنتخب الجزائري خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وذلك استعداداً لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفاً على منتخب بوركينافاسو، يوم 7 سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 08:39 PM

لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استدعى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، مساء اليوم الأحد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مصطفى زغبة، للانضمام لمعسكر المنتخب الجزائري خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وذلك استعداداً لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفاً على منتخب بوركينافاسو، يوم 7 سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

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، لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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