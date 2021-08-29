محمد بن مسعود - الدمام - ناقش التعاون العسكري الثنائي التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم وزير إدارة برنامج الاستحواذ بجمهورية كوريا الجنوبية إن هو كانغ. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، ومناقشة التعاون العسكري الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية. حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية كوريا الجنوبية العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله. كما حضره من الجانب الكوري الجنوبي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جون يونغ بارك وعدد من كبار ضباط إدارة برنامج الاستحواذ بكوريا الجنوبية. 29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 08:31 PM ناقش التعاون العسكري الثنائي "الرويلي " يلتقي بوزير إدارة برنامج الاستحواذ الكورية ويستعرض العلاقات الإستراتيجية "الرويلي " يلتقي بوزير إدارة برنامج الاستحواذ الكورية ويستعرض العلاقات الإستراتيجية التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم وزير إدارة برنامج الاستحواذ بجمهورية كوريا الجنوبية إن هو كانغ. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، ومناقشة التعاون العسكري الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية. حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية كوريا الجنوبية العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله. كما حضره من الجانب الكوري الجنوبي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جون يونغ بارك وعدد من كبار ضباط إدارة برنامج الاستحواذ بكوريا الجنوبية. الكلمات المفتاحية ، "الرويلي " يلتقي بوزير إدارة برنامج الاستحواذ الكورية ويستعرض العلاقات الإستراتيجية ،

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