، "القضيبي" يتفقّد انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس القويعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تابع تطبيق الاشتراطات الصحية وجاهزية البيئة التعليمية

تفقّد مدير تعليم القويعية علي بن محمد القضيبي، صباح اليوم الأحد، انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 1443هـ، يرافقه عدد من القيادات التعليمية بالإدارة، واطلع على جاهزية واكتمال الاستعدادات لعودة الطلاب والطالبات حضوريًّا للدراسة في مستهلّ عام دراسي استثنائي.

وتابع "القضيبي" تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، والتأكد من جاهزية البيئة التعليمية والتربوية والانطلاقة الجادّة مطلع العام الجديد، واطمأنّ على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وأكد على توفير كافة الإمكانيات التعليمية والصحية التي تضمن استمرار رحلة التعليم وسط أجواء تحفز الطلبة على التفوق والنجاح، وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وكانت إدارة تعليم القويعية قد أكملت جميع استعداداتها وخططها التعليمية، وقامت بتوفير جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب والطالبات والتقيُّد بكافة الإجراءات الاحترازية وتزويد المدارس بالمستلزمات الصحية.