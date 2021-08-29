شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عقوبات يتعرض لها مصوري مقاطع المشاجرات المدرسية المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق المحامي والمستشار القانوني، خالد أبو راشد، على مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة وقعت داخل إحدى المدارس داخل المملكة.

وقال إن تصوير مثل هذه المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأرجع سبب اعتبار تصوير هذا الفيديو جريمة لكونه يشهر بالأطفال الذين يتشاجرون، مضيفا أن العقوبات الصادرة بهذا الشأن ستبدأ بالتوبيخ لتصل إلى الإيقاف لمدة محددة في دور الملاحظة إذا كان مصور المقطع أقل من 18 عاما، ووصل الأمر إلى أقسام الشرطة والمحاكم، كما سيتم مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.