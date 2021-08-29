شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالب في أول أيام الدراسة الحضورية: اشتقنا لأصدقائنا ومعلمينا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى الطالب بالمرحلة الثانوية "يزن" انطباعته في اليوم الأول من الدراسة الحضورية بعد شهور عديدة من الغياب عن مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات على خلفية جائحة كورونا

وذكر أنه استغل الشهور الماضية في الانضمام لبرامج ودورات تدريبية قدمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، و"مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أنه اشتاق لرؤية زملائه وأصدقائه والمعلمين، مضيفا أنه تلقى التوجيه من قبل أسرته ومعلميه فيما يتعلق بالبرامج والدورات التي تطور مهاراته.