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بالفيديو .. طالب في أول أيام الدراسة الحضورية: اشتقنا لأصدقائنا ومعلمينا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى الطالب بالمرحلة الثانوية "يزن" انطباعته في اليوم الأول من الدراسة الحضورية بعد شهور عديدة من الغياب عن مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات على خلفية جائحة .

وذكر أنه استغل الشهور الماضية في الانضمام لبرامج ودورات تدريبية قدمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، و"مؤسسة الخيرية "مسك"، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أنه اشتاق لرؤية زملائه وأصدقائه والمعلمين، مضيفا أنه تلقى التوجيه من قبل أسرته ومعلميه فيما يتعلق بالبرامج والدورات التي تطور مهاراته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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