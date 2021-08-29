بالفيديو.. هل ينقل الأطفال الرضع المصابون بكورونا العدوى.. الصحة تجيب؟

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن الأطفال الرضع يصابون بفيروس كورونا، ويكتسبوا العدوى وهناك احتمالية لاشتداد المرض عليهم ولكن بنسبه أقل في هذه الفئة عن غيرها.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، إن الطفل ينقل العدوى أيضا، وهناك إمكانية لحدوث الوفاة حال تدهور الحالة الصحية والدخول في الحرج.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

وأضافت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532,126 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8532 حالة.

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