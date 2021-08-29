«الصحة»: يجب حصول الطالب على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - حسم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، الجدل حول إلزامية حصول الطالب المتعافي من فيروس كورونا على جرعتين للذهاب للمدرسة مؤكدا أنه «يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقا».

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، نذكر الجميع أننا في مراحل مهمة في مواجهة الجائحة تتعلق بتحورات منها سلالة دلتا الموجودة بالمملكة والتي انتشرت في العالم.

وشدد متحدث الصحة على أن جرعة واحدة لا تكفي، مناعة طبيعية ناتجة عن تعافي سابق لا تكفي، مناعة أو جرعة واحدة لا تكفي، ولابد من استكمال التطعيم لمواجهته ونعم يلزم الطالب الحصول على الجرعتين إذا كان لدية إصابة سابقة أو تعافى منها أو لا للحضور للمدرسة وبشكل عام هذه توصية للجميع لابد من المبادرة بأخذ الجرعتين.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

وأضافت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532,126 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8532 حالة.

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