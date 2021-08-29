متحدث الصحة: الجرعة الثانية هي السبيل الوحيد لمواجهة تحورات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، الجرعة الثانية للقاح كورونا هي السبيل الوحيد لمواجهة تحورات الفيروس.

وأكد العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة الأهم في المرحلة الحالية المبادرة بعد أخذ الجرعة الأولى باستكمال التحصين والحصول على الجرعة الثانية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة التحورات خاصة دلتا لأنه الأمر الوحيد الذي من خلاله يتم رفع مستوى المناعة وتنشيطها.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

وأضافت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532,126 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8532 حالة.

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