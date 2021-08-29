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5 مناطق تتصدر «مخالفات كورونا» في المملكة خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد-19" (23837) مخالفة، وذلك للفترة من 14 / 1 / 1443هـ  حتى 20 / 1 / 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8766)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2971)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2320)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2178)، ومنطقة القصيم بـ(1998)، ومنطقة حائل بـ(1780)، ومنطقة الجوف بـ(1256)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(827)، ومنطقة تبوك بـ(617)، ومنطقة جازان بـ(419)، ومنطقة عسير بـ(280)، ومنطقة الباحة بـ(248)، ومنطقة نجران بـ(177).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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