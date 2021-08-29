«الحياة الفطرية»: السمان من الطيور المسموح بصيدها في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قرر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السماح بممارسة الصيد البري المستدام حسب التواريخ المبينة لكل نوع من الأنواع المسموح صيدها حسب القائمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري، مشيرا إلى أن السمان من الطيور المسموح بصيدها في المملكة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، أن الاسم العلمي للسمان (Coturnix coturnix)، الاسم الانجليزية (Common Quail)، وأكد أن وسيلة الصيد المسموح بها هي البنادق الهوائية (الساكتون)، موسم صيده من ۲۰ أغسطس - ۲۰ أكتوبر.

وأشار «الحياة الفطرية» لأن وضعه بالمملكة متكاثر غير شائع، ويوجد على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم الهجرة. وتتكاثر أعدد منه في مجموعات متفرقة في المنطقة الوسطى من المملكة، وسجل تكاثره في أعداد قليلة في المناطق الزراعية في الشمالية والشرقية، يتغذى على الحبوب والبذور والحشرات.

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