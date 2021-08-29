الموارد البشرية تكشف نسبة المحصنين في القطاع العام والخاص

الرياض - محمد عبدالله - أكد سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن نسبة من بادروا لأخذ اللقاح من موظفي القطاع العام 97% والخاص 96%.

وقال متحدث الموارد البشرية، خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، إن ارتفاع نسب المحصنين في القطاعين الخاص والعام يشير لارتفاع نسبة الوعي بين الموظفين والعاملين.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

وأضافت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532,126 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8532 حالة.

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