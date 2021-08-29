بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع رؤساء البلديات التابعة لأمانة المنطقة سير تنفيذ الخطط والحملات الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة. وناقش أمين المنطقة خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمعالجة التشوه البصري اليوم في مقر الأمانة بحضور رؤساء البلديات، أعمال إزالة عناصر التشوه لتحسين المشهد الحضري . ووجه خلال الاجتماع كافة البلديات بأن تسرع وتيرة العمل من خلال آلياتها لمعالجة مظاهر التشوه لما لهذا الملف من أهمية بالغة، وأهاب بالجميع بضرورة تحقيق إنجاز عال ضمن الأهداف والمرتكزات المحددة في خطة الأمانة وبلدياتها لمعالجة التشوه البصري. وأكد الحميدي حرص أمانة عسير وبلدياتها على تحسين المشهد الحضري ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الحياة وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، مطالبا الجميع بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال الميدانية.



كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يرأس اجتماعا مع رؤساء البلديات لمعالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.