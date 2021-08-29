الفيصل يتسلم تقرير التدريب التقني والمهني

تسلّم مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة من مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه.

وتضمّن التقرير شرحا عن خطط العودة الآمنة التي تجري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما استعرض أمير مكة أعمال منشآت التدريب التقني في القبول والتي شملت 32 منشأة تدريبية تتنوع ما بين الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية ومعاهد التدريب في السجون، وكذلك إحصاءات عن المتدربين الخريجين والمقبولين للفصل الحالي والمستمرين والتي حققت تقدماً ملحوظاً ووصلت إلى 33177 متدربا ومتدربة حيث بلغ عدد المقبولين مايزيد عن 8500 متدربا ومتدربة هذا العام.

من جهته، أكد كدسه تجهيز 25 منشأة تدريب تقني في 17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة.