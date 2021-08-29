شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحظة الدمام تحتفي بالعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت إدارة دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام بقيادة سعيد بن صالح الشهراني مدير ومعلمي وطلاب مجمع مدارس عبدالله بن حذافة الملحقة بالدار واحتفت بهم في أول أيام العام الدراسي الجديد بحفل بهيج ووجبة إفطار برعاية من فندق قصر الحمراء , قدمت فيه المأكولات و المشروبات والحلوى وتم تقديم هدايا تذكارية للمعلمين والطلاب

من جانبه الشهراني أثنى في كلمته على المعلمين على ما يبذلونه تجاه هذه الفئة الغالية علينا جميعا ورحب بهم جميعا بمناسبة بدء العام الدراسي متمني وداعي المولى أن يجعله عام خير وفلاح وأن نتعاون ونتكاتف جميعا لكي نحقق ما نصبو إليه ولنجدد العزيمة ولنجدد الهمة ولننطلق في عام ملئ بالنجاحات والإنجازات نحو تحقيق أهدافنا لتكن طموحاتكم عالية وآمالكم تعانق السماء خدمة للدين ورفعة للوطن وفق الله الجميع لما فيه الخير.