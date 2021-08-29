- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم "الأحد"، أن مجلس الوزراء التابع لـ"طالبان" من المرجّح أن يكتمل خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكر "مجاهد" أن الحركة عينت قادة الشرطة في جميع الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، وأن الحكومة بأكملها ستتشكل قريبًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه بيّن عضو فريق التفاوض التابع لـ"طالبان" في الدوحة شير محمد عباس، أن جميع مناصب الحكومة شُغلت مؤقتًا ووزّعت على وزراء ورؤساء ومحافظين محليين.
وأضاف أنه سيجري تسليم جميع الوظائف وشغلها على أساس الذكاء والخبرة.
"طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-29
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم "الأحد"، أن مجلس الوزراء التابع لـ"طالبان" من المرجّح أن يكتمل خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكر "مجاهد" أن الحركة عينت قادة الشرطة في جميع الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، وأن الحكومة بأكملها ستتشكل قريبًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه بيّن عضو فريق التفاوض التابع لـ"طالبان" في الدوحة شير محمد عباس، أن جميع مناصب الحكومة شُغلت مؤقتًا ووزّعت على وزراء ورؤساء ومحافظين محليين.
وأضاف أنه سيجري تسليم جميع الوظائف وشغلها على أساس الذكاء والخبرة.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
04:56 PM
عينت قادة الشرطة في جميع الولايات
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم "الأحد"، أن مجلس الوزراء التابع لـ"طالبان" من المرجّح أن يكتمل خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكر "مجاهد" أن الحركة عينت قادة الشرطة في جميع الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، وأن الحكومة بأكملها ستتشكل قريبًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه بيّن عضو فريق التفاوض التابع لـ"طالبان" في الدوحة شير محمد عباس، أن جميع مناصب الحكومة شُغلت مؤقتًا ووزّعت على وزراء ورؤساء ومحافظين محليين.
وأضاف أنه سيجري تسليم جميع الوظائف وشغلها على أساس الذكاء والخبرة.
، "طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "طالبان" تكمل تشكيلة مجلس الوزراء خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.