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ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.
وأضاف "سوليفان" أن واشنطن ستدرس المزيد من الهجمات والعمليات ضد "داعش" خراسان.
وبيّن أنه لن يكون للولايات المتحدة سفارة في أفغانستان ابتداءً من 1 سبتمبر.
ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية ذات الصلة في أفغانستان، لا تمتلك قدرة متقدمة على التخطيط لهجمات في الخارج.
"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-29
ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.
وأضاف "سوليفان" أن واشنطن ستدرس المزيد من الهجمات والعمليات ضد "داعش" خراسان.
وبيّن أنه لن يكون للولايات المتحدة سفارة في أفغانستان ابتداءً من 1 سبتمبر.
ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية ذات الصلة في أفغانستان، لا تمتلك قدرة متقدمة على التخطيط لهجمات في الخارج.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
04:17 PM
بيّن أن واشنطن لن تكون لها سفارة في كابول ابتداءً من أول سبتمبر
ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.
وأضاف "سوليفان" أن واشنطن ستدرس المزيد من الهجمات والعمليات ضد "داعش" خراسان.
وبيّن أنه لن يكون للولايات المتحدة سفارة في أفغانستان ابتداءً من 1 سبتمبر.
ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية ذات الصلة في أفغانستان، لا تمتلك قدرة متقدمة على التخطيط لهجمات في الخارج.
، "سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض ،
المصدر : الخليج 365
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