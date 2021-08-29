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محمد بن مسعود - الدمام - وقع انفجار عنيف في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.
وطبقًا لوسائل إعلام أفغانية: فإن الانفجار دوّى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدّي إلى المطار، وأشارت التقارير الأولية إلى وقوع عشرات المصابين جراء الانفجار.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تُظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.
أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-29
وقع انفجار عنيف في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.
وطبقًا لوسائل إعلام أفغانية: فإن الانفجار دوّى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدّي إلى المطار، وأشارت التقارير الأولية إلى وقوع عشرات المصابين جراء الانفجار.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تُظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
04:16 PM
وقع انفجار عنيف في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.
وطبقًا لوسائل إعلام أفغانية: فإن الانفجار دوّى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدّي إلى المطار، وأشارت التقارير الأولية إلى وقوع عشرات المصابين جراء الانفجار.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تُظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.
، أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى ،
المصدر : الخليج 365
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