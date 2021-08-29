، "قبل المهلة المحددة".. طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابل ،

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أعلنت حركة "طالبان" أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية في ساعات متأخرة من أمس السبت عن "طالبان" تأكيدها أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابل انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفة أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.
وأوضحت شبكة "شينخوا" الصينية أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لـ"طالبان"، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار، وإن القوات الأمريكية حاليًا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار؛ وفق "روسيا اليوم".
وكانت "طالبان" قد أعلنت أن قواتها دخلت الجمعة الجزء العسكري من مطار كابل وتسيطر على معظم أجزائه.
ويأتي ذلك على الرغم من إصرار البنتاغون أمس على أن القوات الأمريكية ستتولى إدارة مطار كابل حتى إتمام انسحابها من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي 31 أغسطس.
"قبل المهلة المحددة".. طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-29
أعلنت حركة "طالبان" أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية في ساعات متأخرة من أمس السبت عن "طالبان" تأكيدها أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابل انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفة أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.
وأوضحت شبكة "شينخوا" الصينية أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لـ"طالبان"، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار، وإن القوات الأمريكية حاليًا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار؛ وفق "روسيا اليوم".
وكانت "طالبان" قد أعلنت أن قواتها دخلت الجمعة الجزء العسكري من مطار كابل وتسيطر على معظم أجزائه.
ويأتي ذلك على الرغم من إصرار البنتاغون أمس على أن القوات الأمريكية ستتولى إدارة مطار كابل حتى إتمام انسحابها من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي 31 أغسطس.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
01:55 PM
رغم إصرار البنتاغون على تولي القوات الأمريكية إدارة المطار حتى 31 أغسطس
أعلنت حركة "طالبان" أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية في ساعات متأخرة من أمس السبت عن "طالبان" تأكيدها أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابل انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفة أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.
وأوضحت شبكة "شينخوا" الصينية أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لـ"طالبان"، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار، وإن القوات الأمريكية حاليًا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار؛ وفق "روسيا اليوم".
وكانت "طالبان" قد أعلنت أن قواتها دخلت الجمعة الجزء العسكري من مطار كابل وتسيطر على معظم أجزائه.
ويأتي ذلك على الرغم من إصرار البنتاغون أمس على أن القوات الأمريكية ستتولى إدارة مطار كابل حتى إتمام انسحابها من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي 31 أغسطس.
، "قبل المهلة المحددة".. طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابل ،
المصدر : الخليج 365
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