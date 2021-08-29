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بعد غياب 538 يومًا عن المدرسة، عاد صباح اليوم الأحد الطلاب لمدارسهم فيما حرصت إدارة مدارس الرياض على أن تكون الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى عالٍ حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب من حيث اللوحات الإرشادية، حيث تعقم الفصول يومياً بعد نهاية اليوم الدراسي والتي زودت في الأساس بمعقمات وكمامات.
كما حرصت الإدارة على أن تكون تهوية الفصول جيدة لضمان سلامة الطلاب، حيث يتناول وجبة إفطاره بفصله والتي تصله وهي مغفلة بطريقة آمنة، كما يتواجد فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب مع وجود غرفة للعزل الطبي.
وكانت وزارة التعليم أكدت على تنفيذ الإجراءات الصحية لضمان نجاح العملية التعليمية وسلامة الطلاب ليكون التعليم في بيئة آمنة.
ورصدت جولة "الخليج 365" في ردهات وفناء المدارس التنظيم والهدوء والانضباط مع الجدية من اليوم الدراسي الأول في شرح الدروس وتفاعل الطلاب مع معلميهم، مع التقييد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بلبس الكمامات والتباعد وتنظيم الدخول والخروج، وترتيب الفصول بما يضمن التباعد بين الطلاب.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 06:43 PM
"الخليج 365" ترصد الجاهزية الكاملة تحت شعار "بيئة آمنة لعودة آمنة"شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم
بعد غياب 538 يومًا عن المدرسة، عاد صباح اليوم الأحد الطلاب لمدارسهم فيما حرصت إدارة مدارس الرياض على أن تكون الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى عالٍ حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب من حيث اللوحات الإرشادية، حيث تعقم الفصول يومياً بعد نهاية اليوم الدراسي والتي زودت في الأساس بمعقمات وكمامات.
كما حرصت الإدارة على أن تكون تهوية الفصول جيدة لضمان سلامة الطلاب، حيث يتناول وجبة إفطاره بفصله والتي تصله وهي مغفلة بطريقة آمنة، كما يتواجد فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب مع وجود غرفة للعزل الطبي.
وكانت وزارة التعليم أكدت على تنفيذ الإجراءات الصحية لضمان نجاح العملية التعليمية وسلامة الطلاب ليكون التعليم في بيئة آمنة.
ورصدت جولة "الخليج 365" في ردهات وفناء المدارس التنظيم والهدوء والانضباط مع الجدية من اليوم الدراسي الأول في شرح الدروس وتفاعل الطلاب مع معلميهم، مع التقييد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بلبس الكمامات والتباعد وتنظيم الدخول والخروج، وترتيب الفصول بما يضمن التباعد بين الطلاب.
، شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم ،
المصدر : الخليج 365
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