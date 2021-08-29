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حصلت جمعية "شفاء" بمكة المكرمة على شهادة "تطبيق معيار المنظمة الموثوقة"، من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات التطوعية.
جاء ذلك، في ظل جهود رفع كفاءة وجودة الأداء في الجانب التطوعي، تحقيقًا لرؤية المملكة، للوصول إلى مليون متطوع مع حلول العام 2030.
وبهذه المناسبة، نظمت الجمعية حفلاً، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الإدارية والصحية والإعلاميين، تضمّن عدداً من الفقرات المتنوعة، ابتداءً من كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد طيب، الذي رحب بالجميع، رافعًا شكره لمنسوبي الجمعية على هذا الإنجاز.
كما اشتمل الحفل، على عرض مرئي عن جهود الجمعية، خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع صحيًا وتثقيفيًا، حتى حصلت الجمعية على الاعتماد الدولي في الجانب التطوعي.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 06:22 PM
تحقيقًا لرؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع في 2030"شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية"
حصلت جمعية "شفاء" بمكة المكرمة على شهادة "تطبيق معيار المنظمة الموثوقة"، من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات التطوعية.
جاء ذلك، في ظل جهود رفع كفاءة وجودة الأداء في الجانب التطوعي، تحقيقًا لرؤية المملكة، للوصول إلى مليون متطوع مع حلول العام 2030.
وبهذه المناسبة، نظمت الجمعية حفلاً، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الإدارية والصحية والإعلاميين، تضمّن عدداً من الفقرات المتنوعة، ابتداءً من كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد طيب، الذي رحب بالجميع، رافعًا شكره لمنسوبي الجمعية على هذا الإنجاز.
كما اشتمل الحفل، على عرض مرئي عن جهود الجمعية، خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع صحيًا وتثقيفيًا، حتى حصلت الجمعية على الاعتماد الدولي في الجانب التطوعي.
، "شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية" ،
المصدر : الخليج 365
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