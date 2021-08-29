شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف طالب ينضمون لجامعة الطائف في العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم أكثر من 14 ألف طالب وطالبة لجامعة الطائف مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما استؤنفت الدراسة في جميع الكليات والأقسام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وطبّقت الجامعة الإجراءات الاحترازية المتبعة على منسوبيها وطلابها من خلال تنظيم دخولهم وخروجهم، والتحقق من تحصينهم عبر تطبيق (توكلنا)، وضمان التزام الجميع بالتباعد.

وأكد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن الجامعة ستهيئ لطلابها المستجدين جميع الإمكانات، متمنياً لهم حياة جامعية مليئة بالإنجازات.

ودعا جميع الطلاب إلى المبادرة باستكمال جرعات اللقاح، حفاظاً على سلامتهم ومن أجل عودة آمنة للدراسة الجامعية.

وقام رئيس جامعة الطائف بجولة على كليات الجامعة ومرافقها للوقوف على استعداداتها وجاهزيتها للعودة الحضورية.