شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع مع سفير الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، في مقر المجلس بالرياض اليوم اجتماعاً مع سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، إثر انتهاء فترة عمله سفيرًا لدى المملكة.

وثمّن رئيس اللجنة الجهود التي قام بها سفير الأرجنتين خلال فترة عمله في المملكة، التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والأرجنتين، وتنمية العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأرجنتيني خلال الفترة الماضية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأرجنتيني.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، وذلك بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات كافة والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.