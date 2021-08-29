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أمير الرياض بالنيابة يتقدم المصلين على عبدالله العذل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

أمير الرياض بالنيابة يتقدم المصلين على عبدالله العذل

متابعات الخليج 365 - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على عبدالله العذل – رحمه الله – وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.

تشييع عبدالله العذل

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

أمير الرياض بالنيابة يتقدم المصلين على عبدالله العذل
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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