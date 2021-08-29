إعصار مدمر يجتاح ولاية لويزيانا الأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- متابعة

قال عمدة مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأمريكية، جون بيل إدواردز، إنه يجب على السكان إخلاء الأحياء غير المحمية؛ فيما يتوجه إعصار إيدا نحو ساحل الولاية جنوبي الولايات المتحدة.

وقد وصف حاكم لويزيانا، الإعصار، بأنه سيكون الأعنف منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، مضيفًا: سيكون هذا أحد أقوى الأعاصير التي تضرب أي مكان في لويزيانا منذ خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المرجح أن يكون إيدا شديد الخطورة، وقد يبلغ الفئة الرابعة بحلول اليوم الأحد؛ حيث يصل إلى الساحل الشمالي لخليج المكسيك.

ويستعد سكان لويزيانا لهذا الإعصار، الذي له أبعاد تاريخية محتملة؛ حيث من المقرر أن يصل في الذكرى 16 لـ إعصار كاترينا الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص على ساحل الخليج الأمريكي الجنوبي.

وقال مسؤولون في المركز الوطني للأعاصير إن سرعته تبلغ نحو 210 كيلومترات في الساعة، ويصاحبه عواصف قوية وأمطار غزيرة.

واحد من أسوأ الأعاصير في تاريخ لويزيانا

وحذر مسؤولو الولاية من أن إيدا على الأرجح قد يصبح واحدًا من أسوأ الأعاصير في تاريخ لويزيانا، وهي منطقة معروفة بظواهر الطقس الحارقة، وقد خضع عشرات الآلاف من سكان المجتمعات الساحلية في جنوب شرق لويزيانا لأوامر إخلاء إلزامية، كما تم وضع أولئك الذين يعيشون خارج نظام حماية السدود تحت الإجلاء الإلزامي، وتم حث الآخرين على المغادرة طواعية.



شارك الخبر